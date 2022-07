Moment heureux et riche en émotions que cette inauguration officielle de l’agrandissement de l’unique maison de repos de Dison, couplé à la création d’une extension du rez-de-chaussée et d’un étage supplémentaire pour les bureaux du CPAS.Un projet finalisé l’année dernière et permis par la "persévérance d’un homme" , feu Marc Tasquin, déclarait l’actuel président du CPAS socialiste Régis Decerf, lors de son discours d’introduction ce vendredi. Président du CPAS de Dison de 2006 à 2017, Marc Tasquin a en effet porté le projet d’agrandissement du Couquemont, dans le but d’individualiser un maximum de chambres et "de permettre aux résidents de vivre plus confortablement". Pour lui rendre hommage, le Conseil de l’Action Sociale de Dison avait d’ailleurs décidé en automne 2020 de donner son nom à cette nouvelle aile du Couquemont. Ce vendredi, une plaque commémorative a été apposée sur un mur de la nouvelle construction et dévoilée par son fils et son petit-fils.

Ministre absente

Une inauguration qui aurait dû être rehaussée par la présence de la ministre socialiste de la Santé et de l’Action sociale et vice-présidente du gouvernement wallon, Christie Morreale.Malheureusement empêchée par son agenda, sa conseillère, Jessica Marchal, a fait le déplacement et souligné "un projet indispensable pour permettre aux seniors de préserver un environnement propice à la poursuite de leur parcours de vie dans la dignité et la sérénité. Les professionnels peuvent aussi continuer à donner un sens à leur travail dans ce nouveau cadre apprécié et ce malgré des situations pénibles telles que nous les avons vécues".

Quelques chiffres

Le Couquemont héberge à ce jour 102 résidents, et dispose de 45 lits de soins (MRS) et de 57 lits de maison de repos traditionnels (MR) dont 84 chambres individuelles et 9 chambres doubles. Au cœur de la maison de repos y travaillent 70 personnes tous services confondus, renforcés par des travailleurs "articles 60". "Des travailleurs qui sont les magiciens du quotidien", ajoutait Régis Decerf. Le projet avait permis la création de 16 nouvelles chambres individuelles avec salle de bain privative, un nouvel espace kiné et un nouveau salon pour les résidents. "Les travaux ont également permis la rénovation des ascenseurs, de l’appel infirmier,…" Un projet de 3500000 € qui avait débuté en 2019 et entièrement financé par les autorités communales.

Pour la petite histoire

La maison de repos de Dison a été fondée en 1848 dans le quartier de Wesny et s’appelait alors l’Hospice Saint-Laurent, dirigé par une congrégation religieuse sous la responsabilité des Bureaux de Bienfaisance qui ont fait place à l’assistance publique puis au Centre Public d’Action Sociale. Le bâtiment étant devenu très vétuste et assez dangereux, il fut décidé, en 1972 – "il y a donc 50 ans" , de construire une nouvelle maison de repos. "La 1re pierre de cette-ci a été posée en 1976, à l’ancienne gare de Dison sous Guy Adam. L’occupation de la nouvelle maison s’est faite en 1983. En 2009, d’importants chantiers à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment ont été entrepris" jusqu’au chantier de grande ampleur de 2019.