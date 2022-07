Début d’incendie sur la terrasse de La Cantina

Les pompiers ont été appelés ce vendredi matin, vers 7 heures, suite à un départ d’incendie au niveau du restaurant La Cantina, situé Route de Waimes, à Malmedy.C’est en fait du mobilier de terrasse qui a pris feu, des tables et des chaises en bois notamment." L’intérieur du restaurant n’a pas été touché, heureusement, précise le restaurateur soulagé . Le mur a été un peu touché mais les dégâts se limitent à l’extérieur. " Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie." Je suis arrivé vers 8 heures et ils avaient déjà pratiquement terminé. On ne sait pas ce qui a provoqué l’incendie, peut-être un jet de cigarette allumée, mais la police n’a pas confirmé. " Toute l’après-midi, le restaurateur et son équipe se sont remontés les manches pour tout nettoyer et accueillir les clients dès ce vendredi soir." On ne veut pas perdre une journée de travail.On ne saura pas utiliser la terrasse mais on pourra accueillir les clients à l’intérieur ", conclut-il.