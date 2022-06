Pepinster: une aide pour favoriser le retour des commerces dans des cellules vides impactées par les inondations

"Nous souhaitons dans la foulée des aides que nous avons données aux commerçants sinistrés, favoriser l’installation de nouveaux commerces dans des cellules vides et non pas recréer des cellules" , a introduit le bourgmestre de Pepinster, Philippe Godin. Le collège a en effet proposé au conseil d’adapter le règlement de la prime Pepinshop existante "afin de relancer l’activité économique et locale" , a ajouté l’échevin du Commerce, Amaury Delrez. Ce qui change? "Les commerces en activité depuis plus de 6 mois à la date d’introduction de la demande ne pourront pas prétendre à la prime. " Dès l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 30 mars 2023 au plus tard, "la date pourrait être prolongée" – une prime complémentaire à la prime Pepinshop pourra être octroyée. "Cette prime est octroyée aux commerçants qui s’installent dans une cellule commerciale préalablement existante" et vide, impactée par les inondations et qui se situe dans l’axe des rues du Purgatoire, rue Neuve, rue de Hodister, rue Massau, rue Vovegnez, rue Prevochamps, Chinheid, rue Hubert Halet, rue de la Régence, rue Louis Biérin, Louhaut, rue Flère "ainsi que les rues adjacentes touchées par les inondations des 14 et 15 juillet 2021 sur le territoire de la Commune de Pepinster" , détaillait l’échevin au conseil.