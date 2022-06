Les premiers liens entre les deux villes sont eux bien antérieurs à cette date anniversaire. " Il y a des racines historiques entre nous puisqu’on a retrouvé les traces d’une confraternité entre les deux abbayes, qui remontent au XIIe siècle , raconte Jean-Pierre Lejeune, président du comité de jumelage Stavelot-Sollignac. On sait aussi que s aint Remacle fut le premier abbé de l’abbaye de Sollignac, avant de devenir le fondateur de celle de Stavelot. "

Les deux cités se perdent ensuite de vue et il faudra attendre 1995 pour qu’elles renouent un lien. " Il y a eu une grande interruption, avant qu’un habitant de Stavelot, José Wergifosse, qui possédait une maison de campagne dans la région, ne pousse la porte de la mairie de Sollignac. " Les fiançailles dureront ensuite pendant six ans. Le jumelage sera acté officiellement en 2001.

Depuis, bien qu’éloignées de 800 kilomètres, les deux villes entretiennent des relations étroites. " Il ne s’est pas passé une année sans que quelque chose ne soit organisé ". Échanges footballistique ou scolaire, rencontres entre les groupes folkloriques ou encore participations à des marchés mettant en valeur les produits régionaux, les délégations se rencontrent régulièrement. Au total, plus de 200 personnes de chaque pays ont déjà participé à un ou plusieurs de ces échanges." C’est un jumelage réussi! Ce sont des gens heureux et fiers d’inventer un avenir commun car ils partagent les mêmes valeurs et un même passé commun ", notait il y a quelques années l’ancien maire de Sollignac et cofondateur du jumelage, Pierre Brassard.

"L ors de ces rencontres, nous avons l’occasion de partager nos expériences , ajoute Jean-Pierre Lejeune. Nous avons par exemple connu les mêmes problèmes d’affectations au niveau des abbayes. Nous avons aussi beaucoup échangé autour de la relance touristique. "

Cet anniversaire sera donc célébré à Stavelot, dès le 2 juillet. Une trentaine de représentants de Sollignac feront le déplacement. Au programme, un concert de la chorale franco-belges, une balade contée, un banquet, ou encore la réalisation en direct du cadeau de Stavelot à Sollignac, une sculpture à la tronçonneuse réalisée par Cédric Faymonville, douze fois champion de Belgique.