Humour, théâtre, musique sur fond de sujets de société pour les Vacances Théâtre Stavelot

Des moments fort

Parmi les temps forts de cette édition 2022, on retrouve notamment Femme de Vie de Véronique Gallo, Nourrir l’Humanité – Acte 2 avec Simon Drahonnet et Pauline Moureau, Final Cut de Myriam Saduis, le dernier spectacle de Virginie Hocq, Virginie Hocq, ou presque! ou encore une création des VTS, Je t’aime de Véronique Castanyer. (lire programmation ci-contre) "Depuis plus de 50 ans les VTS, le Festival Vacances Théâtre de Stavelot, se donne pour mission d’offrir au public une programmation éclectique de qualité. Allant de l’humour au théâtre en passant par les musiques du monde, les VTS veulent créer des connexions entre les publics et les genres." Sur les 18 spectacles, la moitié traite par ailleurs d’enjeux de société tels que l’alimentation, l’alcoolisme ou encore l’immigration.

Jeune public

À côté de créations plus pointues et des spectacles à destination d’un public adulte, les VTS font également la part belle au jeune public dans leur programmation. Ils proposent une fois de plus, en collaboration avec le centre culturel de Stavelot – Trois-Ponts, une journée entièrement dédiée aux arts de la rue destinée au jeune public, les P’tits Festarts.

Bref, il y en a pour tous les goûts!

«Des artistes de renom, stars des planches et de l’écran s’y sont produits»

Le Festival VTS a été créé à Stavelot en 1965 par Jean Mottard et Pol Deranne. "De nombreux artistes de renom, stars des planches et de l’écran s’y sont produits tels que Josiane Balasko, Michel Blanc, Michel Boujenah, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Valérie Mairesse, Fabrice Luchini, Philippe Laudenbach, Francis Huster, Les Baladins du Miroir, Laurence Bibot,…" Sous la double direction artistique de Serge Demoulin et Patrick Donnay, comédiens et metteurs en scène belge, de 2015 à 2017 et ensuite, depuis 2018, de Serge Demoulin seul, les VTS ont grandi. Grâce à l’octroi d’un contrat programme et au travail de cette nouvelle direction artistique, le festival a doublé sa capacité en quelques années, passant de 2500 à 5000 places. "Une progression plus qu’encourageante pour ce festival qui se positionne un peu plus chaque année comme un événement culturel et familial d’été incontournable en Belgique."

Le programme

Infos pratiques

Où acheter ses places?

Trois solutions s’offrent aux intéressés:

1. Sur le site internet https ://festival-vts.net

2. Au Théâtre de Liège, par téléphone au 04/342 00 00 ou par mail via billetterie@theatredeliege.be Du mardi au samedi de 12h à 18h

3. À l’Office du Tourisme de Stavelot. Par téléphone au 080 86 27 06. ou par mail via info@festival-vts.net. Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.

Des stages enfants

Le centre culturel de Stavelot organise des stages découverte. Un stage théâtre du lundi 4 au vendredi 8 juillet à la salle Electrabel à Stavelot, de 9h30 à 16h, de 12 à 18 ans, animé par Colette Régibeau, metteur en scène, animatrice-formatrice de "L’Atelier Théâtral Saint-Remacle". Et un stage cirque la même semaine au hall des Sports de Stavelot, de 9h à 16h, de 8 à 13 ans, par l’École de cirque Polichinelle.