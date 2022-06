Comme d’habitude, les festivités démarreront le vendredi 8 juillet avec le jogging des têtes blondes (18h30) et celui des cerises (19h15). Un concours de belote, à 20 heures et un concert de 6 No More sont également prévus. La soirée d’ouverture de la Fête des cerises terminera cette première journée, dès 22 heures.

Le samedi 9 juillet laissera place aux groupes de Tributes, à partir de 16 heures. On y retrouvera dans l’ordre: The Doors par Back Doors Man, Jimi Hendrix par The trio experience Jimi Hendrix, Limp Bizkit par Boiler, Led Zeppelin par Gallows Pole, Phil Collins – Genesis par Easy Lover, Simple Minds par The Minds, Goldman par Goldman Mania et Téléphone par Korange. Les préventes sont déjà disponibles et sont au prix de 18 €.

Le dimanche 10 juillet sera quant à lui davantage dédié aux familles avec une balade à vélo, dès 10 heures, un tournoi de pétanque, la messe suivie du verre de l’amitié. L’après-midi, se dérouleront les jeux intervillages (à 14 heures). À 17h30, des animations de rue (spécial 30 ans) seront à découvrir et seront suivies d’un pain saucisse villageois d’une soirée Fluo Night (entrées en prévente également).

Lundi 11 juillet , il y aura au programme des jeux populaire en bois, un spectacle pour enfants, à 15h30 et une pièce de théâtre en wallon à 20 heures.

Enfin, le mardi 12 juillet , le goûter aux cerises se tiendra à 16 heures, avant de laisser place, à 19 heures, au traditionnel concours du plus gros mangeur de tartes aux cerises. Un lâcher de ballons sera organisé, à 20 heures. Des cracheurs de feu et échassiers se chargeront de mettre l’ambiance. La Fête se clôturera par un feu d’artifice (à 22h30) et une dernière soirée.

