Affaire du hall Moray à Verviers: le clash!

Deuxième épisode..

Ce lundi soir, la polémique a été un pas plus loin. Deux partis de l’opposition, Écolo et PTB, ont formulé une demande d’audit interne à la RCA Synergis. Du côté des Écolos, Hajib El Hajjaji a une nouvelle fois exprimé que " ce marché n’est pas conforme. Avec un audit, soit on arrive à la conclusion que tout est conforme et ce sera rassurant, soit on arrive à la conclusion qu’il y a des dysfonctionnements et il aura montré son intérêt".

«Chantage et racket»

Malik Ben Achour, le président de Synergis, s’est exprimé au nom du bureau exécutif de la régie en soulignant "l’honnêteté et la probité des équipes". L’attribution du marché a "donné lieu à un mail de mécontentement" d’un candidat, qui a poussé Synergis à "effectuer un double check du rapport d’attribution et nous avons soumis ce mail à notre avocat.Les retours ont confirmé et conforté l’analyse faite". Le député a souligné une démarche menaçante du candidat déçu avec " une logique de chantage" puisqu’il réclamait "24000 euros en échange d’une non-activation d’un recours" . "C’est du racket ou de chantage" , rappelant que "des instances de recours compétentes et légitimes existent. Les sociétés s’estimant lésées ont le droit d’y avoir recours et c’est très bien.Des soumissionnaires qui râlent de ne pas recevoir un marché est banal et courant.Ce qui l’est beaucoup moins, c’est que des élus décident de s’en faire les porte-parole." Malik Ben Achour a émis plusieurs hypothèses " pour comprendre ce zèleinédit".

"J’ai creusé et j’ai découvert que le représentant de la société de Wavre a un frère qui habite Verviers et qu’il est aussi militant Écolo, membre de la section locale écolo et proche de vous Monsieur El Hajjaji. M. El Hajjaji a-t-il mis sa fonction au service d’intérêts particuliers d’une société privée?" Le président de Synergis de questionner alors de chef de groupe des Verts sur le sujet. Directement visé, ce dernier s’est défendu d’avoir " divulgué des documents" à quiconque.

«Trafic d’influence»

Des "accusationsinacceptables. Je n’ai aucun conflit d’intérêts dans ce marché, aucun intérêt personnel, ni pour moi ni pour des membres de la locale Écolo. Ce marché n’est pas conforme ", a une nouvelle fois tapé sur le clou l’élu écolo. "Soit cela va aller devant la justice, soit donnez-nous la capacité de vérifier que tout se passe bien à Synergis." "Des liens se sont noués et mobilisés au profit de logiques proches du trafic d’influence", a rétorqué Malik Ben Achour. "Vous mentez" , s’en allait Hajib El Hajjaji. Les voix se sont ensuite élevées à tel point que la présidente du conseil, Stéphanie Cortisse, a suspendu la séance le temps de calmer les esprits. Le point a été rejeté par la majorité..