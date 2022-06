Le centenaire de l’harmonie royale de Teuven fêté ce dimanche

Et ce dimanche, les harmonies et fanfares locales furent conviées à la fête: la royale harmonie l’union musicale de Hombourg, la royale harmonie Ste Cécile de Montzen, la fanfare Mergellandkapel de Slenaken, la royale fanfare de Sippenaeken, l’harmonie royale les échos de la Berwinne d’Aubel, l’harmonie royale St Martin de Fouron-St-Martin, la royale harmonie la Fraternelle de Bellevaux, le royal cercle musical St Georges de Montzen, la royale harmonie St Joseph de Hombourg, les harmonies réunies de Rémersdael-Teuven (dont faisaient partie les fêtés) et, enfin, les ensembles Les Cravattes bleues et les Cabryou.