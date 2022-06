Trois-Ponts: le Complexe sportif de la Salm a 40 ans

Aujourd’hui, comme en 1982, le complexe sportif se décline en deux piscines (intérieure et extérieure), une cafétéria de 350 m2avec vue sur les bassins, un parking de 40 places ainsi que trois terrains de tennis en plein air. Pour l’instant, l’équipe du personnel se compose de six maîtres-nageurs et quatre auxiliaires professionnelles de nettoyage et de cafétéria. La gestion est quant à elle assurée par la firme Equans, depuis le début des années 90.

Des travaux sont-ils prévus, dans les prochaines années, pour rafraîchir les lieux? "Il y a chaque fois de petites choses à faire. Mais rien d’important n’est prévu à court terme" , annonce Patrice Xhurdebise. En 2020, il avait été procédé au remplacement des chaudières mazout par de celles au gaz et au placement d’une cogénération "afin de produire notre propre électricité" .

Par contre, un dossier est en train d’être monté pour rénover les trois terrains de tennis (de type French). Le début du chantier est espéré pour fin 2022, ou 2023.