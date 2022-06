Jeudi soir, en séance du conseil, son membre André Blaise a pris la parole pour s’offusquer de la nouvelle, apprise par ailleurs. "6 euros, c’est plus symbolique qu’autre chose, par rapport au coût réel du hall. Mais c’est pareil dans plein d’autres communes, comme Visé ou Verviers. Selon moi, il n’y a aucune raison d’augmenter les prix alors que les citoyens sont déjà touchés par différentes crises. La communauté sportive n’a pas besoin du coup de poignard dans le dos qu’est cette augmentation de 33%" , a-t-il déclamé.

"La dernière adaptation de ces prix avait eu lieu en 2014. En effet, le coût réel est bien supérieur à 6 euros, plutôt vers les 60 voire 100 euros. Derrière, il y a les frais, la gestion quotidienne, les investissements. Et des investissements, depuis 2019, il y en a eu: au niveau de la toiture, de l’ex-cafétéria, la rénovation de la salle de boxe… Le but est de conserver la qualité de nos infrastructures" , a répliqué l’échevin des Sports Mathieu Bronlet (Alternative). Ajoutant que la Ville "pense" à ses clubs sportifs, ce dernier évoque l’augmentation de l’enveloppe leur étant allouée (de 25000 à 30000€), la possibilité offerte de tenir des bars et parkings lors d’événements, celle (nouvelle) de placer des panneaux pour leurs sponsors…

Pas convaincu, André Blaise a poursuivi: "Ce n’est pas en leur demandant de nouveaux frais que vous allez les aider réellement.Est-ce que le monde sportif vous a fait quelque chose?" "Le sport est une priorité à Malmedy et nous voulons continuer à l’y développer" , a conclu Mathieu Bronlet.

Spectateur virtuel de ce conseil communal, le président de la Régie communale autonome (RCA), qui gère le lieu, considère que ce changement de tarif (de 2 €) est "plus un ajustement qu’une hausse" , les frais étant plus importants aujourd’hui, dixit Robert Justin. Les clubs non-malmédiens, eux, devront payer 16 euros par heure. Enfin, dorénavant, une distinction entre locataires sera établie: une ASBL, par exemple, ne déboursera pas autant qu’une entreprise privée présente dans un but lucratif.