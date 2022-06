MRCharles Gardier, ex-échevin du Tourisme, a noté un regain d’intérêt pour le lac de Warfaaz depuis que celui est en train d’être vidé. "On a vu de nombreux Spadois réaliser des reportages photo pour immortaliser cette situation inédite", indique-t-il. Celui-ci y voit une occasion de mettre en avant ce lieu, en informant notamment les promeneurs de ce qu’il s’y fait mais aussi en y installant des dispositifs sympas pour photographier ce paysage. "On pourrait installer un cadre, avec un point de vue, comme celui qui se trouve déjà au niveau de l’Office du tourisme. si c’est possible, ou encore des promenades guidées qui rappellent l’histoire de celui-ci. Cela permettra peut-être aux personnes qui dépendent de ce lac de passer à travers ses travaux."

Une proposition qui a séduit l’échevin du Tourisme Nicolas Tefnin, même s’il émet un bémol pour la traversée. "Ce n’est pas possible d’assurer celle-ci de façon sécurisée. Nous n’avons aucune idée des quantités d’eau qui restent encore sous les parties séchées." Par contre, un cadre devrait être placé sous peu.

2. Un sauvetage des poissons «réussi»

Osons-Spa est également revenu sur le sauvetage des poissons présents dans le lac de Warfaaz lors de sa vidange. La majorité persiste: pour elle, cette opération est une réussite. "L’objectif premier était de sauver les carpes de bonne taille , répète Paul Mathy, échevin des Travaux (MR). Les 15% de récupération annoncés dans la presse sont erronés. C’est d’autant plus regrettable que la collaboration a été excellente entre le bureau d’étude, la société de pêche et la Ville. Le résultat de la pêche a été plus que satisfaisant. Plus de 150 carpes ont pu être sauvées, sans compter les autres petits poissons. La mortalité est de 600 kg, soit de 30%."

L’échevin a également précisé qu’un pourcentage de poissons avait été emporté lors des inondations de juillet, des carpes ayant été aperçues à Theux… et dans la fontaine du Parc de Sept Heures.

3. Terrain de sport de rue

Le conseil a voté le futur règlement du terrain de sport de rue en construction du côté de la place des écoles. Un nom a d’ailleurs été choisi pour ce lieu, à savoir "Espace multisports de la Géronstère". La phase 1, qui concerne le revêtement, est toujours en cours. "On espère pouvoir réaliser la phase 2 d’ici la fin de l’année" , déclare l’échevin des Sports Wee Min Kuo (MR). En plus d’être supervisé par le Plan de cohésion sociale, le terrain sera également surveillé pas une caméra.

4. Exutoires défaillants

La Ville va aussi devoir remplacer les exutoires présents au centre sportif de Warfaaz. Ceux-ci sont en effet responsables d’infiltrations. Alternative-Plus et Osons Spa ont regretté la démarche tardive.