Polémique autour de la vente de l’Hôtel de Spa

En octobre dernier, la Ville de Spa a mis en vente, via un appel à projet, l’ancien Hôtel de Spa , rue Xhrouet, qui accueillait, il y a quelques années encore, l’académie René Defossez. Cinq mois étaient donnés aux futurs acquéreurs pour se manifester pour ce bien, dont le prix de départ, non négociable, était fixé à 750000 €. Seules deux offres, une identique ou une un peu au-dessus du prix, ont finalement été remises par des promoteurs bien connus à Spa, Alain Krickel et la famille Kleingeld (qui possède notamment le Silva Hôtel). Un résultat qui ne satisfait pas le groupe d’opposition Osons Spa, qui s’oppose à l’attribution de ce marché.