Orages : plus de trente interventions pour les pompiers, principalement sur le Plateau de Herve

Du côté de Pepinster, plusieurs habitants de la rue Louis Biérin et de la rue Massau ont également déploré des dégâts. Des caves ont été inondées et un trou est apparu sur la chaussée. À Spa, la Ville a publié ce message sur les réseaux sociaux: "Le service technique de la Ville de Spa s’affaire actuellement à l’entretien des voiries suite aux intempéries de la nuit dernière et en prévision de celles annoncées dans la journée."