C’est en 2019 que Christine Weisgerber a ouvert, juste à côté de sa sandwicherie de la rue Delhasse, un espace dédié aux créateurs et aux artisans. Un lieu charmant qui ne bénéficiait toutefois pas d’une très grande visibilité dans le piétonnier. Le Covid est alors passé par là, donnant l’envie à la Spadoise de clôturer l’aventure de son snack "À Table" ( devenu depuis le Gio Café ) sans pour autant abandonner sa Boutique des créateurs. "Pour être honnête, j’étais un peu frustrée de ne pas pouvoir davantage développer la boutique à cet endroit" , confie-t-elle.Puis les planètes se sont allignées pour montrer à Christine Weisgerber une nouvelle voie. Enfin, un nouveau commerce plutôt, dans l’ancien magasin bio Sanoriz, rue Servais. "Ce n’était pas du tout prévu mais il faut croire que la vie fait bien les choses" , sourit-elle. En deux mois de travaux top chrono, elle est parvenue à aménager une Boutique des créateurs 2.0, lumineuse et spacieuse. "Franchement, chapeau à nos différents corps de métier qui ont travaillé en un temps record , note-t-elle. Je suis très contente du résultat. Les créateurs sont vraiment mieux mis en valeur".

Une trentaine de créateurs et d’artisans locaux de la région mais aussi d’un peu plus loin en Belgiquey proposent leurs articles. "Je fonctionne toujours en dépôt mais j’achète également de la marchandise. Pour cela, je me suis tournée vers des créateurs qui ont déjà un peu plus développé leur activité." Mais qui colle aux valeurs de l’enseigne. "Certains viennent de France, un autre du Danemark, à savoir Martin Schwartz, qui illustre des puzzles."

À l’étage, la surface servira à accueillir, dans les prochaines semaines, des ateliers dispensés par les petits protégés de Christine Weisgerber. Toutes les informations seront communiquées sur la page Facebook de la Boutique des Créateurs .