Être représentante au sein de l’assemblée m’ajoute un poids sur les épaules. Mon rôle sera d’être un relais et de représenter tous les adhérents non seulement verviétois mais aussi mes autres collègues. On va porter la voix des citoyens de notre mouvement et faire remonter des thématiques qui pourraient être incluses ou faire évaluer le manifeste interne de façon à ce que cela parle aussi aux citoyens. Prouver la vigueur de nos convictions et convaincre les citoyens va être notre grosse mission. Il y aura aussi un important travail de terrain à faire, y compris avec notre équipe au niveau local pour me nourrir par rapport aux thématiques verviétoises.

Pourquoi avoir déposé votre candidature?

Si je l’ai fait, c’est parce que liste communale cdH de 2018. Je n’ai pas été élue mais je suis restée active dans des organes de participation citoyenne. Celle-ci est importante pour moi indépendamment des valeurs cdH qui me sont chères. Je suis donc membre à la CCATM, comme suppléante et présidente du conseil consultatif des femmes de Verviers. J’ai toujours eu envie de faire des choses concrètes, purement locales. Notre parti traditionnel – et j’en suis très heureuse – s’est remis en question. C’est quelque chose qui m’a séduit. Je pense qu’on avait vraiment besoin de se reconnecter aux citoyens. Je suis très heureuse qu’on donne une plus grande place aux citoyens. Le mouvement «Il fera beau demain» a permis d’inviter 25000 personnes, pour construire les fondations du nouveau mouvement, en l’occurrence, le manifeste et les statuts.

Y a-t-il déjà des thématiques qui vous tiennent à cœur?

Je pense évidemment aux violences intrafamiliales et à la parité homme-femme, notamment au sein de nos assemblées. Ici, j’avais d’ailleurs entré une candidature homme-femme avec Alexis Fary (NDLR: de Petit-Rechain). Je crois d’ailleurs que c’est ce qui a plu et je compte bien continuer de travailler avec lui. Les thématiques environnementales m’intéressent aussi évidemment, encore plus après les inondations. J’y suis déjà sensible via la CCATM. Il y a aussi l’économie et la revitalisation du centre-ville de Verviers. On en parle beaucoup mais il va vraiment falloir agir.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous investir au sein du cdH, puis des Engagés?

J’avais envie de concret et je suis une citoyenne qui rouspète. Comme beaucoup, je ne suis pas d’accord sur plein de choses. J’ai eu la possibilité de faire entendre ma voix, grâce à Marc Elsen. Beaucoup dans mon entourage me disent que je perds mon temps… Mais au moins, j’aurais essayé.