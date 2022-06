Un point cash de retour en mi-ville à Ensival avant fin 2022

Il y a un an, le centre-ville d’Ensival était saccagé des suites des inondations. Avec lui, le seul et unique distributeur de billets du village coulait! Et il était décidé par BNP Paris Bas Fortis de ne pas le remplacer. Dès lors, au cœur de la localité, dénuée de toute agence, il n’y avait plus aucune possibilité de retirer des sous… Mais plus pour très longtempscar la société Batopin – qui travaille à la création d’un nouveau réseau de distributions automatiques de billets neutre dans le pays – a décidé de reprendre le flambeau. "Un point cash sera installé au même endroit que l’ancien (c’est-à-dire en mi-ville). Le propriétaire des lieux a terminé les travaux préparatoires à notre installation , commente Vincent Bayer, porte-parole Batopin, Désormais, nous attendons l’obtention du permis". D’après "nos perspectives et objectifs" , il devrait être opérationnel avant la fin de l’année. Au niveau des fonctionnalités, le retrait d’argent et le changement de code Pin seront accessibles à tous, aussi bien les clients des quatre banques membres du réseau que tous les citoyens disposant d’une carte de débit ou de crédit, quelle que soit leur banque. "Consulter son solde sera possible uniquement pour les clients Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC". Par ailleurs, le point cash est pensé pour les personnes à mobilité réduite et malvoyantes. "Le clavier sera accessible depuis un fauteuil roulant, l’écran en braille et il y aura la possibilité de brancher un casque audio pour être guidé dans les opérations". À noter qu’un second service sera proposé très bientôt par la libraire chez Gus située juste à côté, celui de la société Nickel qui permet "d’offrir des services bancaires à condition de disposer d’un compte chez eux. Une borne sera installée ici: on peut ouvrir ce compte, retirer de l’argent et en déposer" , note Christophe Hauglustaine.