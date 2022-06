Subsides pour les établissements scolaires: 7 implantations concernées en région verviétoise dont l’école sinistrée d’Ensival!

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a approuvé ce jeudi la liste des dossiers qu’il soutiendra dans le cadre de l’appel à projets de rénovation pour bâtiments scolaires qui découle du Plan de relance européen. En région verviétoise, sept implantations sont concernées pour un montant total de subsides de 12552376 €. L’école communale de Moresnet à Plombières recevra 528999€ pour la démolition et reconstruction de classes scolaires selon la réglementation QZEN -20%. L’école Saint-Hadelin à Olne pourra démolir et reconstuire un bâtiment grâce à 370729€.L’IACF Garçons "Le Britannique" à Spa est aussi retenue pour la rénovation et l’extension pour le nouvel internat avec un montant de subsides de 3971619 €, tout comme l’école communale de Hockai à Stavelot pour la construction d’un bâtiment en remplacement de containers existants via un montant de 110230€.L’école communale d’Ensival reçoit plus de la moitié des subsides réservés pour l’arrondissement de Verviers pour la démolition et la reconstruction de l’école sinistrée pour un montant de subsides s’élevant à 6652825 €. Le Collège Providence Herve CPH est aussi dans la liste pour son projet de démolitions d’un ancien bâtiment et du bloc sanitaires et de reconstruction de classes et des sanitaires (606320 €) et enfin l’école communale de Bruyères à Herve pour la démolition de modules préfabriqués et la construction d’un bâtiment scolaire en remplacement de ces derniers (311652 €).