Pour aider face au cancer, le Crac’sathon vise 20000 tours de piste parrainés

En 2018, la toute première édition du Crac’sathon avait réuni plus de 1000 personnes autour de l’objectif suivant: pendant 25 heures, parcourir la piste d’athlétisme locale afin de réaliser le plus de tours possible. Au final, plus de 12000 tours avaient été réalisés.

En 2022, rendez-vous est fixé le week-end des 24 et 25 septembre, sur le même site sportif. Cette fois, 20000 tours seront visés.Comment marcher (ou courir) en rond va-t-il aider les personnes souffrant du cancer? Grâce à un système de parrainage de sponsors, chaque tour individuel parcouru rapportera 1 centime. "Cela peut paraître peu, mais avec tous les centimes cumulés multipliés par le nombre de tours, c’est une jolie cagnotte que nous espérons récolter" , sourit Carlo Schauss. Animations musicales, ravitaillements et concerts, en soirée, seront au programme.

Pour son édition 2022, le Crac’sathon pourra compter sur la présence d’un parrain d’exception, popularisé par la dernière édition de Pékin Express: Jean-Claude, dit "Papy J.C.". À 72 ans, l’homme a vaincu deux cancers. C’est Nicolas Léonard, membre de l’ASBL, qui l’a (facilement) convaincu de se déplacer dans les Ardennes.Avec son frère Lucas, Nicolas a rencontré "Papy J.C." sur la 15e saison de Pékin Express – que le duo malmédien a pour rappel remporté . "Nous sommes restés amis. Dès que je lui ai proposé l’idée, voici deux mois, il a directement accepté" , précise Nicolas Léonard.

Pour les personnes atteintes de cancer, l’ASBL Crac’sathon a déjà acquis des fauteuils massants, fait en sorte que le parking à l’hôpital de Malmedy soit gratuit, travaille sur un guide d’informations sur les aides régionales et mutuelles accessibles… et planche sur un "espace bien-être", à Malmedy, dans lequel massages, soins esthétiques, sophrologie ou encore réflexologie seront dispensés. Un projet qui demande des fonds importants, justement.