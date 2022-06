Malmedy: six et huit ans de prison pour avoir tenté d’assassiner deux ouvriers bulgares

Sekban Furkan a alors tiré en direction du genou de la victime et un tir l’a atteint à la jambe gauche. Le coup de feu a causé des lésions importantes pour lesquelles la victime a subi une intervention chirurgicale. Ce sont des riverains qui ont fait fuir les auteurs. Ces derniers se sont débarrassés de l’arme à feu. Cette dernière n’a jamais été retrouvée. Une cartouche non percutée a par contre été retrouvée sur le sol où les faits ont été commis, ce qui accrédite la thèse de la victime. Au départ, Sekban Furkan niait être l’auteur des coups de feu, avant d’admettre que c’était bien lui. Quant à Halil Topucar, il a prétendu qu’il avait été contraint d’agir de la sorte. Une argumentation balayée par la cour d’appel.

Les magistrats ont estimé que les deux suspects avaient bien une intention homicide et avaient prémédité les faits. La cour a réformé le jugement qui avait condamné Halil Topucar à 4 ans de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive et l’a transformé en six ans de prison ferme et a confirmé la peine de huit ans de prison à charge de Sekban Furkan.