Des pistes pour la reconstruction et le futur de la vallée de la Vesdre

Lors de ce travail, elle a parcouru la vallée de la Vesdre et est aussi remontée en amont sur le Plateau de Herve et les Hautes-Fagnes. L’équipe s’est aussi penchée sur les actuelles zones d’aléas d’inondation. "Si l’on prend le plan de Verviers-Est, on voit que l’on a imaginé de pouvoir construire entièrement le long de la Vesdre" , note l’architecte-urbaniste Paola Vigano. Elle note aussi que le risque d’inondation est sous-évalué dans ces documents et que ces zones ont été très rarement remises en discussion ces dernières décennies. "Il faut donc s’attendre très probablement à une évolution de ces zones d’aléas, suite à ce qu’il s’est passé l’année passée. Des zones faibles aujourd’hui seront soumises à des aléas beaucoup plus importants".

2. Des épisodes similaires d’ici 2050 Le changement climatique intervient également dans cette réflexion.Les experts en climatologie de l’ULiège estiment qu’on aura un à deux épisodes similaires à juillet 2021 d’ici 2050. "Peut-être plus" , ajoute-t-elle. Mais après 2050, c’est le problème de la sécheresse qui sera de plus en plus important. "Le manque d’eau va se substituer au fait d’en avoir trop. Combiner ces deux stratégies sera un exercice complexe".

3. Trois axes Au final, trois axes de réflexion et d’interprétation ressortent. Le premier consiste à considérer la vallée comme un sujet écologique. "La topographie des lieux a été générée par une grande quantité de cours d’eau, pas que la Vesdre. Cela a dessiné de tout petits bassins versants qui vont peut-être devoir être repensés." En comparant avec une carte du XVIIIe, on constate qu’en juillet 2021, l’eau a repris son espace, son lit majeur. L’équipe rappelle aussi que la partie sud de la vallée, au niveau des Hautes-Fagnes a été totalement transformée. Les tourbières ont été remplacées par les résineux qui ont asséché et appauvri les sols.

Ensuite, on peut aussi penser la vallée comme objet de rationalisation. "On l’a transformée pour la rendre productive , poursuit Paola Vigano. Verviers a par exemple perdu beaucoup de biefs. Cela a aussi appauvri les capacités de la Vesdre à faire passer de l’eau" . L’agriculture, notamment sur le Plateau de Herve, peut aussi avoir un rôle à jouer. "On a perdu beaucoup de bocages et de vergers. Or, ils avaient une fonction importante" .

Enfin, la vallée est aussi un objet social et économique. De nombreux bâtiments résidentiels ont été touchés par les flots. "Les communes plus impactées sont Verviers, Trooz, Chaudfontaine et le centre de Pepinster" . Les dégâts sur les bâtiments économiques (commerces et entreprises) sont plus conséquents dans le centre de Verviers. . "Les entreprises ont eu une plus grande capacité à se relever, estime-t-elle. On retrouve aussi toute une série de friches dans la vallée, qui présentent parfois une pollution des sols, mais il y a un potentiel de réutilisation de ces espacesde manière résiliente".

Une carte du potentiel de résilience aux inondations a été établie. "Le plateau des Hautes-Fagnes a par exemple une grande capacité pour contribuer à celle-ci. Elle représente un tiers environ de la surface du bassin versant. Elle alimente en eau la Vesdre pour plus de la moitié à Chaudfontaine. Si des actions rendent au plateau sa capacité d’éponge, avec un retour au terrain tourbeux, on peut imaginer une amélioration de la résilience de la vallée" . Le Plateau de Herve devra s’atteler à la gestion de l’eau. "L’eau ne doit pas dévaler dans la vallée. Les parcs industriels et les centres-villes doivent être repensés. On peut aussi imaginer de réintroduire les vergers et les bocages" . Il faudra aussi déminéraliser la vallée sans en faire une vallée fantôme. Dès l’amont, des espaces pour retenir l’eau devront être créés. "Ils pourront devenir des espaces publics de biodiversité" . Les experts sont formels: "la vallée de la Vesdre était déjà en crise avant les inondations. Revenir en arrière ne sera pas une solution".

Mais aussi

Des permanences

Deux autres présentations ont été programmées. L’une à Eupen, ce mercredi 22 juin et l’autre à Chaudfontaine, le mardi 28 juin. Ensuite, des permanences seront organisées pour permettre à tous de venir prendre des renseignements ou de transmettre des idées. Celles-ci se dérouleront dans un premier temps ce vendredi 23 juin à Eupen et jeudi 30 juin à Trooz. D’autres permanences se tiendront prochainement à Limbourg, Chaudfontaine, Verviers, Pepinster et Fléron.

Des ateliers participatifs

Comme indiqué, le schéma stratégique devrait être terminé en janvier 2023. Des ateliers participatifs seront aussi prévus "pour réfléchir ensemble au modèle urbain de la vallée.

Un site internet

Retrouvez toutes les infos et documents sur le www.vallee-vesdre.be