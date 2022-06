Chantier Verviers ville conviviale: une bonne et une mauvaise nouvelle...

En parallèle: La rue Laoureux sera mise en cul de sac les 2 premières semaines de juillet pour permettre le pavage de la traversée piétonne.

Plus d’informations: https://www.verviers.be/ma-ville/mobilite/travaux-etchantiers/refection-du-bas-de-la-rue-laoureux

Par contre, mauvaise nouvelle rue Xhavée et rue du Théâtre

Lors des travaux de bétonnage de la première partie de l’axe Xhavée-Crapaurue, certains défauts ont été constatés sur les dalles réalisées entre le Grand Théâtre et la Maison du Tourisme. En 2021, les dalles problématiques ont été directement démolies et remplacées. "L’entrepreneur était toutefois conscient que tout nouveau défaut qui apparaîtrait sur cette zone, nécessiterait une démolition et une reconstruction des dalles concernées dans le cadre de la garantie. Intervenir à nouveau sur cette zone est regrettable. Mais ces opérations s’inscrivent dans la logique première du projet: réaliser un aménagement de qualité, résistant, sécurisé et durable dans le temps", indique l’échevinat des Travaux de Verviers.

Dès lors, la Ville a imposé le remplacement de ces dalles avec les conséquences suivantes:

- La réparation des dalles de la rue du Théâtre et de la rue Xhavée débutera le 27 juin. Le tronçon de voirie sera fermé pendant le mois de juillet pour permettre la prise du béton;

- Par conséquent, la circulation automobile sera interdite entre les escaliers de la Chic Chac et la Maison du Tourisme. L’accès à la piscine, Maison du Tourisme, rue Chapuis, rue de Rome s’effectuera depuis la rue des Martyrs et Crapaurue-Xhavée.

La fin des travaux est attendue pour le 2 août;

- Les riverains seront informés par l’entrepreneur.

Pour les mesures de circulation:

https://www.verviers.be/ma-ville/mobilite/travaux-et-chantiers/refection-dalles/

En intégrant la fin des travaux de voirie, de trottoirs et de réparations, les travaux seront terminés fin septembre 2022 sur l’axe (à l’exception des dernières plantations et de la pose de mobilier.