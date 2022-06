On célébrera bien la Saint-Jean ce week-end

En marge du grand feu, dès 19h30, les habitants du quartier et les visiteurs pourront suivre le cortège traditionnel, accompagné de ses cracheurs de feu et des enfants des écoles maternelles de SFX2 et Marie Médiatrice. L’ambiance musicale sera, quant à elle, assurée par l’orchestre folk "Folk à donf". Des danses folkloriques seront aussi proposées. La soirée se terminera, comme le veut la tradition, autour d’un bon verre entre voisins.

Dans les rues de Malmedy

La ronde de la Saint-Jean se déroulera également à Malmedy le vendredi 24 juin. Comme habituellement, les enfants des écoles fondamentales de la commune défileront, vêtus de blanc, dans les rues du centre-ville. Les filles porteront sur la tête une couronne de marguerites tressées et les garçons un ruban de couleur vive en bandoulière. Ils chanteront évidemment L’ronde do l’Sint-Tch’han , un air wallon écrit par Fré Antône alias Nicolas Pietkin sur une musique d’Arnoud.