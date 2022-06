Les champions 2022 ont été mis à l’honneur à Thimister-Clermont

Le jury a décerné son coup de cœur à l’école de danse Smiling Dance, qui a remporté la première place "en break projet pour 9 danseurs et une autre première place en all style projet pour 10 danseuses" .

Du côté du football, la Commune a tenu à féliciter les U14 de l’Etoile Elsautoise, qui sont champions au niveau provincial et interprovincial. Les joueurs de P1 ont également été récompensés pour avoir remporté la Coupe de la Province (0-2, contre le Royal Aubel FC). "C’est donc la fête qui se prolonge, puisque le club a également célébré ses 60 ans d’existence" , indique l’échevine.

L’Espoir Minerois s’est aussi illustré, notamment avec ses dames, en P1. Annoncées favorites de leur série, elles sont parvenues à garder le cap tout au long de la saison. La P4 F, quant à elle, a remporté le titre de champion et validé son ticket pour la 3eprovinciale, en battant Chênée en mai dernier.

En volley, la Commune a salué le parcours des Scolaires de Thimister qui ont terminé 1res de la compétition provinciale. Elles terminent également 3eau niveau francophone.L’équipe féminine de P1 figurait aussi parmi les équipes mises à l’honneur. "C’est avec une confortable avance que la P1 de Thimister termine championne de sa division" , note Alice Jacquinet.

En tennis, le Tennis Club Thimister-Clermont. "En individuel, pour la deuxième année consécutive, Julie Hottechamps remporte le criterium de la région Liège en Dames 25 1 (et est par ailleurs 6e en Dames 2). Elle n’est donc pas pour rien dans le classement criterium des clubs de la région Liège où Thimister se classe 20e club sur 91, 3e de la pure région verviétoise derrière Herve et Lambermont."

Enfin, le club de tennis de table Minerois offre à la commune une belle et longue liste de champions. En équipe, l’équipe E est championne en 3e provinciale et accède au niveau supérieur. "Bravo à Vincent Royen, Mathias Royen, David Bonboire, Laurent Melen et Roanne Pozzi" .

L’équipe G est championne en 5e Provinciale. " Bravo à Stéphane Stommen, Laurent Crasson, Charles-Antoine Viet, Jean-Philippe Paulin et Daniel Jaeghers" . L’équipe O est championne en 6e provinciale. "Bravo à Tiago Hermanns, Arthur Ernst, Romain Mostert, Colin Denoel et Nicolas Herens" .

En individuel, on notera le parcours de Chloé Hansenne, Clara Ceulemans, Maxime Degive, Mathis Douin, Adèle Ramelot, Manon Lambie, Leslie Delhez, Tom Lambiet, Mathéo Diederen et Clément Soors. Félicitations à tous!