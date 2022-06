La SWDE veut diminuer son empreinte carbone de 20% d’ici 2030

C’est l’énergie qui représente un petit 40% des émissions CO2 de la SWDE et surtout l’électricité (87%). « Les efforts majeurs doivent être portés là-dessus ». Depuis quelques années, la société met tout en place pour diminuer son empreinte carbone par la voie de centrales hydroélectriques, en travaillant sur un projet éolien à Gaurain-Ramecroix (Tournai) et aussi en équipant les sites de panneaux photovoltaïques. « On va de plus en plus vers une autoproduction pour maîtriser notre consommation et notre coût. » En tout, 10millions d’euros ont été dépensés pour ces panneaux avec « une réduction de la facture de 900000 euros ». En 10 ans, les installations seront donc rentabilisées. « Un petit succès ». Une dizaine de sites en sont actuellement équipés (Oupeye, Waremme, Mons, Namur…) et à l’horizon 2023, 25 à 30le seront. « Déjà maintenant, on peut considérer que le dixième de la consommation énergétique de la SWDE est autoproduite par ces panneaux. » Plus largement, la réflexion écologique s’opère « au quotidienau sein de l’entreprise » qui a notamment regroupé dix anciennes implantations en cinq, qui a fait ériger un bâtiment verviétois neuf certifié durable, qui développe une « stratégie de recherches de fuite » et par ailleurs poursuit le verdissement de la flotte de véhicules. « On est passé de 1043 à 983 véhicules. On vient de décider d’un marché pour doter 110 contrôleurs de chantiers de petits véhicules utilitaires hybrides ou électriques ».

Une expérience pilote

Les pompes haute pression. ©EdA S.RE.

Et parce qu’écologie rime avec économie, la SWDE vient de débuter à la station de Stembert une expérience pilote baptisée Hydroflex subsidiée par la Région wallonne et mise en place en partenariat notamment avec l’ULiège. Elle consiste en une optimisation de l’utilisation des pompes haute pression à des plages horaires favorables au niveau du coût pour diminuer la facture énergétique. "On consomme aux moments où l’électricité est moins chère, par exemple sur le temps de midi et moins là où il a des pics en début ou en fin de journée. On déplace la consommation, on la répartit sur une journée, et on arrive à ce stade à des gains de l’ordre de 10%."

Facture allégée ou alourdie?

Au-delà de la volonté de réduire son impact environnemental, la SWDE souhaite « maintenir l’accessibilité à l’eau à un tarif raisonnable » (Soit inférieur à 0,70% du revenu annuel moyen des ménages). Mais l’incertitude plane sur l’avenir. « Avec les 8% d’indexation du personnel, l’augmentation des coûts énergétiques, on ne va cacher la réalité. On espérait garder dix ans de CVD (Coût-Vérité à la Distribution) inchangé, on est en train de réfléchir, cela devient un peu compliqué ». D’autant plus que son marché électrique arrive à terme fin 2023. « Il n’y a pas un fournisseur qui veut soumissionner à partir du 1er janvier 2024 car ils sont trop incertains par rapport à leur prix. Les marchés sont quasi impossibles à conclure.On ne sait pas de quoi demain est fait » , conclut Philippe Boury.

Philippe Henry, ministre du Climat et de l’Énergie, à qui la SWDE a présenté les projets en cours.