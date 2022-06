Assises: le Verviétois Fabrice Casse avait déjà menacé de tuer Françoise Donckers à plusieurs reprises

Les faits reprochés à l’accusé se sont déroulés le 26 août 2020 à Spa. Françoise Donckers, âgée de 40 ans, et sa fille âgée de 12 ans, Mya Huberty, avaient toutes deux été tuées de plusieurs coups de couteau.

L’enquête a démontré que le couple formé par Fabrice Casse et Françoise Donckers a vécu plusieurs disputes et scènes de tensions. Leur relation a débuté en mars 2020. Fabrice Casse s’est montré rapidement jaloux, menaçant de tuer les hommes qui se trouvaient dans l’entourage de Françoise Donckers: le père de Mya ou même un homme qui la véhiculait sur son lieu de travail. Fabrice Casse était aussi mécontent quand il n’obtenait pas de vidéoconférence avec Françoise Donckers ou quand elle n’interagissait pas avec lui par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Il se montrait agressif et insultant envers elle, se plaignait d’elle auprès d’autres personnes et menaçait de s’en prendre à son intégrité physique. À plusieurs reprises, Fabrice Casse avait prononcé ou écrit des menaces de mort.

L’accusé formulait aussi divers reproches envers la fille de Françoise Donckers, Mya Huberty, se plaignant de son éducation ou de sa manière de travailler à l’école. Les enquêteurs ont terminé leur exposé en détaillant l’évolution des déclarations de l’accusé, qui avait nié son implication pendant plusieurs semaines. Ils ont aussi montré aux jurés un film comprenant la reconstitution des faits, une analyse des éléments de téléphonie et un relevé des différents trajets effectués par l’accusé vers le domicile de Françoise Donckers.

Une personnalité borderline

Deux experts, un psychiatre et un psychologue ont procédé à un examen de l’accusé pour déterminer s’il rentre dans de cadre de la loi de défense sociale, s’il souffre d’un trouble mental ou d’une maladie mentale et s’il présente un risque de récidive. Ils ont démontré que Fabrice Casse a souffert d’une enfance avec une mère qu’il qualifie d’absente. Il s’est senti seul et rejeté par sa mère, mais réfute toute forme de maltraitance. Un trouble de l’attachement caractérise sa relation à l’autre. Son parcours scolaire n’a pas été évident, car il était introverti, rétracté et a souffert de harcèlement durant sa scolarité.

Fabrice Casse était un élève calme, moyen et taiseux. Selon l’expert psychiatre Samuël Leistedt, ses capacités intellectuelles se situent dans la norme inférieure de la population. Son parcours professionnel a été court et se résume à un seul poste d’employé dans une administration.

L’expert psychologue Donatien Macquet évoque une personnalité qui ne présente pas de retard mental mais un retard des apprentissages. Fabrice Casse ne souffre pas de retard mental ou de trouble mental. Il présente un trouble de l’adaptation, avec des difficultés à s’adapter à des situations ou des parcours de vie. Il se situe aussi dans un registre suicidaire, avec des tentatives d’attirer l’attention sur lui.

Selon les experts, Fabrice Casse présente un trouble de la personnalité de type borderline (état limite), qui n’est cependant pas de nature à altérer ses capacités de discernement. Il montre aussi une instabilité au niveau de relations à l’autre, au niveau de l’image de sa personne et de ses émotions. Il peut être impulsif, réactif mais peut faire des efforts importants pour éviter les situations d’abandon et les sources de stress.

Les experts ont relevé que l’accusé est très sensible au manque d’égard et au rejet. Il a tendance à être rancunier, avec de la colère qui peut émerger et un manque de confiance en lui. Fabrice Casse est aussi pessimiste, pas très curieux au niveau intellectuel. Il est égocentrique dans son mode de fonctionnement et s’accroche à des choses familières.

Pas d’atténuation de responsabilité

Les experts concluent que l’accusé présente une organisation pathologique de sa personne et qu’il répond à une structure de type borderline. Il présente un trouble de l’attachement mais ne rentre pas dans le cadre d’une maladie mentale. Aucun élément de l’expertise ne permet de déterminer une atténuation de sa responsabilité. Aucun état de dangerosité n’est relevé en rapport à un trouble mental, puisque celui-ci est inexistant. Une prise en charge psychothérapeutique est nécessaire pour réduire les dysfonctionnements liés à son trouble de la personnalité.