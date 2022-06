Verviers: un journal utopique pour interpeller en cette journée mondiale des réfugié·es

Un journal utopique, c’est ce qu’ont créé 8 partenaires du tissu associatif verviétois et disonais pour sensibiliser les passants à l’accueil des réfugié·es. « Vous avez vu les bonnes nouvelles? », interpelle place Verte l’un des instigateurs, gazette à la main et déguisé en crieur, en cette journée mondiale des réfugié·es de ce lundi 20juin. « Chaque année depuis 10ans, on organise une action de sensibilisation dans ce cadre. Cela va de l’œuvre collective à la chaîne humaine en passant par des actions plus chocs.Cette année, on a créé ce journal en présentant l’avenir idéal , détaille Alexy Mesrour, du centre culturel de Verviers. Truffé de fausses annonces telles que l’information pour toutes et tous dans toutes les langues, la gratuite totale des trains pour tou·tes ou encore l’accès au séjour en Belgique sans condition, il permet d’ouvrir la discussion dans l’espace public. « Cette année, il y a eu un bel élan de solidarité autour de l’arrivée présumée des Ukrainiens. On veut aussi exprimer que cet accueil est évidemment très positif mais peut se généraliser à tous. » Des fake news qui sont contrebalancées par « des explications de la réalité. On explique aussi notre démarche et nos revendications. On partage aussi un lexique pour appuyer sur l’importance de l’usage des mots employés pour parler des situations migratoires.Le vocabulaire influençant considérablement l’opinion publique, ajoute Coraline Gillet, de la Belle Diversité, partenaire de l’action aux côtés des centres culturels de Verviers et Dison, du CRVI, de l’Espace 28, du CIEP, des Équipes Populaires et du PAC. Un journal largement inspiré, dans sa charte graphique uniquement, par les Éditions de l’Avenir - « j’espère que vous n’êtes pas fâchés »- , lance-t-elle avec le sourire. Près de 200journaux ont été distribués à la gare de Verviers ce lundi matin avant que le collectif rejoigne la place Verte pour l’après-midi. Chaque personne interpellée était libre de saisir un marqueur et de partager son opinion ou son émotion sur des panneaux ensuite accrochés à une corde tendue. Si certains passaient leur chemin, « on constate que les jeunes sont demandeurs de donner leur avis et déjà bien sensibilisés » , commente Julie Lemaire, des Équipes Populaires.