Verviers: Quatre entreprises wallonnes s’associent pour former 66 fontainiers

Conscientes qu’il s’agit de profils rares, elles ont sollicité le Forem afin d’organiser une nouvelle campagne de formation "Coup de poing pénuries" ( une opération similaire avait déjà été lancée en 2019 ). Cinq séances d’information et trois formations sont d’ores et déjà programmées pour l’été par le centre de compétence Polygone de l’eau, situé rue de Limbourg à Verviers. "À l’issue de cette formation, qui allie la théorie et la pratique et qui est à peu près de 6 mois, il y aura une garantie d’être engagé à hauteur de 80%" , explique la ministre wallonne de l’Emploi et de la Formation Christie Morreale (PS). Et certainement une chance de décrocher le Graal, à savoir un CDI. Lors des précédentes campagnes, 100% des candidats formés ont trouvé un emploi

Un métier méconnu

Le métier de fontainier, qui n’est pas enseigné dans les filières classiques, reste assez obscur pour le grand public. Il s’avère pourtant essentiel pour assurer un bon approvisionnement en eau au sein des foyers. Il veille à la pose et au maintien du réseau d’eau; il se charge de la recherche et de la réparation des fuites; il prélève des échantillons et il s’occupe également du relevé d’index. "Il est important de rappeler à quel point cette profession est utile. Il y a une grande fierté qui se dégage quand des ouvrages d’art se réalisent" , poursuit la ministre.

Pour le Forem, cette 50ecampagne "Coup de poing" est l’occasion de mobiliser une fois de plus les demandeurs d’emploi, qui sont au nombre de 190000 en Wallonie. "Nous allons scanner nos bases de données pour nous assurer qu’ils ont les prérequis , indique l’administratrice générale Marie-Kristine Vanbockestal. De la promotion sera également faite, y compris sur nos réseaux sociaux, notamment à destination des jeunes." Des tests incontournables seront imposés aux candidats, ainsi qu’une préparation aux entretiens d’embauche. Seuls 20 d’entre eux pourront suivre la formation qualifiante. Un certificat (CECAF) leur sera enfin délivré à la fin du cycle.

Cette collaboration entre le Forem, la Région wallonne et ces entreprises devrait pérenniser, pour d’autres métiers en pénurie dans le secteur de la construction.