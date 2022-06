Malmedy: lancement du démontage de la cheminée chez Ahlstrom

Elle trônait fièrement depuis des années sur le site de l’usine papetière Ahlstrom-Munksjö, avenue du Pont de Warche, à l’entrée de Malmedy. Elle, c’est la cheminée verte et blanche visible de loin. Soumise à un permis de démolition, la cheminée est démontée depuis ce lundi matin "et il y en a pour une quinzaine de jours de travaux pour la démonter et nettoyer le site , explique-t-on au sein de l’usine. Elle ne fonctionne plus depuis des années. La cheminée servait à l’ancienne chaudière à fuel mais elle a été remplacée par une chaudière au gaz." Ce changement, c’était en 2009. Depuis lors, la cheminée inactive occupait le paysage, sans fonction. Sa disparition va donc changer le champ visuel de tous ceux qui étaient habitués à jeter un œil en sa direction. Sur les réseaux sociaux en tout cas, son démontage est abordé avec une certaine émotion.