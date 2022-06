Le ministre Borsus en visite chez X-Pack à Ensival, entreprise qui se relève un an après les flots

C’est pour ces raisons – et parce que X-Pack inaugure ses nouvelles installations et rénovations -, que les différents partenaires et le ministre de l’Économie Willy Borsus (MR) ont choisi l’entreprise ensivaloise, pionnière de la fabrication de pièces moulées en polypropylène expansé, en polyéthylène expansé et en polystyrène expansé (autrement dit frigolite), pour y réaliser une petite visite de presse ce lundi.

Tous étaient dans la joie de voir que X-Pack poursuit ses activités et préserve l’emploi malgré la catastrophe et aussi dans l’espoir que l’aide financière soit à la hauteur de l’état de perte. Car X-Pack la chiffre à pas moins de 7 millions d’euros. Si elle a reçu un million d’euros d’avance de la SOGEPA, le reste est toujours dans les mains du fond des calamités. "On attend les résultats de l’expertise. Il est certain qu’on ne récupérera pas tout mais un pourcentage" , indique le CEO, Thomas Fraipond.

Les assurances, X-Pack ne peut malheureusement pas compter dessus, "les catastrophes naturelles n’étaient pas cochées" , dit-il, chiffrant par ailleurs à 50000 euros par an le montant versé pour couvrir la société. Pour se relever, il a alors fallu aller frapper aux bonnes portes et compter sur la solidarité, "même celle des concurrents à qui nous avons sous-traité et nous sous-traitons encore pour certaines pièces".

12 mois après les inondations, l’entreprise de la rue des Chapeliers se réjouit d’avoir récupéré 70% de son parc de machines. "Notre première machine a refonctionné le 21 décembre". D’autres ont été nettoyées, réparées au fil des mois tandis que certaines sont totalement irrécupérables. "On va donc devoir en acheter de nouvelles.Elles prennent plus de place que les anciennes.Tout évolue. Nous allons donc devoir construire un nouveau bâtiment pour les accueillir". Que de défis et de projets à encore relever dans les mois et les années à venir pour ce fleuron de la région verviétoise.

Véritable fleuron depuis 60 ans et pourtant peu connu