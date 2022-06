Samedi, la Ville de Limbourg a mis les petits plats dans les grands pour l’inauguration de sa mythique place Saint-Georges, à Limbourg-Haut. » Sur cette place, le patrimoine s’ajoute à la convivialité pour offrir un spectacle majestueux. Cette place est notre fierté « , s’est exclamée joyeusement la bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise). La réfection de la place, c’est un dossier long de plus de 30 ans dans lequel se sont succédé de nombreux acteurs, lesquels ont tous été remerciés chaleureusement par la bourgmestre qui a aussi rappelé que cette rénovation, outre les aides publiques, a bénéficié d’un soutien citoyen sous forme de crowdfunding de 60000 euros.

©Cindy THONON

Dans son intervention, la bourgmestre a notamment tenu à mettre à l’honneur les différents ministres du Patrimoine qui se sont succédé au fil du temps. Historienne de formation, Valérie Dejardin a mentionné quelques dates clés qui ont permis au projet d’aboutir. Notamment le 30 juin 1992, quand le site est inscrit au patrimoine exceptionnel de Wallonie avec l’aide de Robert Collignon (PS). Une quinzaine d’années plus tard, c’est Jean-Claude Marcourt (PS) qui contribue à la rénovation de l’éclairage public. Et, en 2017, Limbourg reçoit le titre de plus beau village de Wallonie avec le soutien de René Collin (Les Engagés), à l’époque en charge du Patrimoine.

Une journée de fête

Samedi, Limbourg-Haut était donc en fête. Durant cette inauguration, les discours se sont enchaînés et ont tous souligné la détermination de la bourgmestre.

Côté ambiance, l’après-midi s’est poursuivie avec d’un côté une balade à travers les rues de Limbourg, et de l’autre, une animation musicale autour de la place Saint-Georges. La soirée s’est clôturée par un super show son et lumière imaginé par Luc Baiwir.