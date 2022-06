Heureusement, des gamelles avec de l’eau fraîche étaient mises à disposition des animaux et un bar était destiné à leurs maîtres. Des piscines coquillages remplies d’eau rafraîchissante jonchaient la cour extérieure pour assurer le bien-être des chiens présents à l’événement. Au programme: une trentaine d’associations locales, ou presque, pour conscientiser au bien-être animal. La journée a été ponctuée de démonstrations variées: le dog dance présenté par le club Lucky Dogs ou encore des cours d’obéissance assurés par l’école d’éducation canine J. Cokaiko. La commune est à l’initiative de cette journée épaulée par la Société verviétoise pour la protection des animaux (voir notre édition du 27 mai 2022).

Le toilettage comportemental, c’est quoi?

" Beaucoup de chiens sont terrorisés à l’idée d’aller chez un toiletteur. Je préfère que le chien ne ressorte pas terrorisé plutôt que bien toiletté ", explique Florine Lejeune de Bien dans ses pattes, enseigne basée à Heusy. C’est un toilettage adapté à chacun. "C’ est p rendre en compte son tempérament, son histoire, ses craintes, ses particularités globales", ajoute-t-elle.

Quelle est la différence entre la fouine et le furet?

L’ASBL Mustela était pour sa part présente pour informer et conscientiser sur cet animal peu connu qu’est le furet. À l’inverse de la fouine, il est complètement domestiqué, il ne vit pas qu’en cage et comme les autres animaux, il doit être implanté, pucé et vacciné. plus d’infos sur la page Facebook "ASBL Mustela".