Conseil de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau : l'indexation des salaires fait grimper les dépenses de personnel

Le coût des multiples indexations des salaires impacte les finances de nombreuses communes. C’est le cas également de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau. Lors du conseil qui se réunissait ce vendredi 17 juin 2022, le directeur financier Jonathan Chanteux a en effet averti que ces "sept à huit indexations sur les 30 derniers mois auraient un impact structurel" . Cette année, il s’élèverait à 477000 euros. Cependant, on ne le retrouve pas encore dans la 1remodification budgétaire présentée ce vendredi car plus d’un million d’euros a été inscrit pour l’engagement de personnel au budget 2022 et le processus de recrutement n’est pas encore terminé. Comme lors du vote du budget , le bourgmestre d’Olne, Cédric Halin, s’est exprimé contre ce point, redoutant les conséquences l’année prochaine sur les dotations demandées aux communes. Il a également appelé le Collège à "réfléchir tous ces engagements que nous allons traîner comme un boulet" . Quant à Marie Stassen, bourgmestre de Plombières, qui avait en décembre sollicité la mise en place d’un plan de gestion, elle s’est abstenue soulignant que ces engagements étaient une belle démarche, mais qu’elle intervenait trop tôt. Cela aurait été meilleur selon elle de "ristournerle million aux Communes qui en ont besoin et d’attendre la montée en puissance de la Province".