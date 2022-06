La 22e édition de la fête du Parc à Plombières, c’est ce dimanche 19 juin

Ce dimanche 19 juin 2022, l’ASBL Promotion de Plombières Village organise sa 22e fête du Parc. Pour ce retour "post-Covid", le traditionnel tournoi de pétanque et les tours en calèche seront accompagnés de démonstrations et d’initiations au tir à l’arc, par le jeune club plombimontois, "Dree Schteng Archery Club". Cette année, l’animation musicale sera assurée par les groupes "Dany et Goliaths" (à 14h) et "The Pinky Pig Killers" (à 15h30). Cette 22e édition sera également marquée par son objectif: soutenir les sociétés de Plombières et plus particulièrement cette année les deux sociétés de carnaval "qui en ont bien besoin en cette période difficile qu’on vient de traverser" .