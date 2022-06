Non, on vous rassure, il ne s’agit pas d’un retour des mesures de distanciation sociale mais d’un petit rappel du code de la route demandé par l’un de nos lecteurs habitant Limbourg-Haut.

Régulièrement, celui-ci constate que des véhicules stationnent contre des panneaux de signalisation, les rendant alors très peu visibles. Or, comme le mentionne l’article 24: "Il est interdit de stationner tout véhicule à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers excepté: aux véhicules dont la hauteur chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces panneaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée" . Ce qui est loin d’être le cas sur les photos que vous voyez ici…

Baignade dans la fontaine de Montzen…

L’administration communale de Plombières se souviendra de son passage en radio le 8 juin dernier. L’animateur a tenté de piéger le secrétariat à propos d’un barbecue sur la place de Montzen, et d’un bain de ses enfants dans la fontaine. Sympa, le secrétaire a accepté de ne pas prévenir la police.

… Et baignade dans la Meuse verviétoise

L’un de nos lecteurs s’est amusé, mercredi, de lire un article sur des croisières-promenades sur la Meuse verviétoise, au départ de Visé. Entre la Vesdre, la Meuse, Visé, Verviers, la Maison du tourisme du Pays de Herve, l’Entre-Vesdre-et-Meuse… Niveau géo et cours d’eau, c’est la "pagaie" !

L’amour, la meilleure raison, non?

Sympa le clin d’œil qui s’est glissé dans l’ordre du jour du prochain conseil communal de Plombières fixé au 23 juin 2022. En point 30, on peut ainsi lire la "démission volontaire d’une conseillère touchée par l’Amour" . Voilà qui est joliment présenté. Et l’amour est toujours une bonne raison, non?