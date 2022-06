Alcool au volant: «Des résultats éloquents», pour la police de la zone Vesdre

Les policiers étaient ainsi présents en six lieux: rue des Combattants et boulevard des Gérardchamps, à Verviers; rues Vovegnez et de la Régence, à Pepinster; et rues du Moulin et Pisseroule, à Dison.

"Les résultats sont éloquents et montrent que bon nombre de personnes continuent à reprendre le volant bien qu’ils aient consommé des boissons alcoolisées, regrette la zone de police. L’éthylomètre a révélé que deux conducteurs étaient "A" comme "alerte" et donc une interdiction de conduire de 3 heures a été imposée; que six conducteurs étaient "P" comme "positif" et ont donc eu une interdiction de conduire de 6 heures; mais aussi que cinq autres conducteurs ont eu un taux tellement élevé que leur permis de conduire leur a été retiré immédiatement. De plus, un conducteur a refusé de se soumettre à l’éthylotest/éthylomètre et a refusé la prise de sang devant le médecin requis. Cela nous fait un total de 14 conducteurs (refus compris) en état d’imprégnation alcoolique."

Un procès-verbal a aussi été dressé pour une conduite sans permis; deux PV pour défaut d’assurance; trois PV pour défaut d’immatriculation; et six pour non-port de la ceinture de sécurité. « Enfin, sept procès-verbaux d’avertissement ont été dressés et deux PV pour détention de stupéfiants (petite quantité) » , conclut la police dans son communiqué.