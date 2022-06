Les élus stoumontois ont approuvé, à l’unanimité, le Plan d’investissement communal (PIC) 2022-2024 et le Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI) 2022-2024, lors du conseil communal jeudi soir.

Des travaux sont prévus sur un certain nombre de tronçons routiers. "On en a envisagé plusieurs mais tous ne seront pas retenus, précise le bourgmestre, Didier Gilkinet. Pour le PIC, nous avons reçu une enveloppe de 750000 euros et nous devons ajouter 40% et pour le PIMACI, 283000 euros et là on doit ajouter 20%."

Trois grandes fiches prioritaires ont donc été sélectionnées, du côté de Chevron tout d’abord. Il y aura également un chantier à Xhierfomont ainsi qu’à Moulin du Ruy. "Il s’agit de réfection de voirie. Pour la jonction entre Ruy et Moulin du Ruy, un cheminement piéton est aussi prévu. On aménagera ensuite une jonction entre La Gleize et la Vallée du Roannay."

2. Démission d’une conseillère

Le conseil a par ailleurs acté la démission de Jeannine Lefèbvre, conseillère communale pour le groupe Stoumont Demain. Elle sera remplacée par le troisième suppléant, Paul Piron, qui prêtera serment au prochain conseil communal.