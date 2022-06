Réunion citoyenne post-inondations à Limbourg : quel bilan ?

Parmi les inquiétudes évoquées par les participants, on retrouve notamment plusieurs questions liées à l’aménagement du territoire sur la commune en général mais aussi au niveau des maisons. "Beaucoup se demandent s’ils pourront encore aménager leur maison comme ils le veulent , explique la bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise). Certains sont aussi toujours en attente de savoir ce qu’ils pourront faire ou non chez eux." Malheureusement, ces points font toujours l’objet d’études, au niveau de la Région wallonne. "On a assuré aux citoyens qu’on remontait systématiquement leurs problématiques, les services de la fonctionnaire déléguée le font également. Toutefois, la Région souhaite attendre les résultats de ces études."

Le sujet de barrages est également revenu sur la table. Qu’est-ce qui a été fait sur ces ouvrages depuis juillet? "Nous avons interpellé le gouverneur à ce propos qui nous a dit qu’il y avait un travail qui était réalisé au niveau du plan d’urgence des barrages. Maintenant, c’est toujours bien ancré dans les esprits: pour beaucoup, il y a eu un problème de gestion des barrages le 14 juillet" , poursuit la bourgmestre. Les citoyens regrettent en effet que "personne n’assume la responsabilité de ce qu’il s’est passé" , indique Valérie Dejardin. "Ils se disent que cela doit être encore plus dur à attendre pour les familles de victimes."

Enfin, des riverains de la rue Ernest Solvay, dans le centre, ont fait part de leurs craintes quant à l’égouttage, à l’arrière de la rue. "Celui-ci a été placé il y a quelques années et on avait déjà des problèmes de remontées d’odeur et de montée d’eau avant les inondations. Cela s’est visiblement accentué depuis les inondations et ça s’est déporté. Au niveau de la rue Victor David, il y a également des remontées d’eau dans les caves. Des parties d’égouttage auraient été cassées par des canalisations de gaz." Un problème qui sera résolu. "Nous avons déjà eu des contacts avec l’AIDE (l’Association intercommunale pour le démergement et l’épuration) et le SPW (Service public de Wallonie) et on va revoir cela en détail avec eux" , confirme-t-elle. Une réunion sera organisée prochainement avec les habitants des deux rues en question.