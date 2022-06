Kattrin Jadin à la Cour constitutionnelle: «un nouveau challenge»

Les fonctions de la Cour constitutionnelles sont multiples. Le fondement même de celle-ci est de contrôler toutes les lois, décrets ordonnances par rapport à leur conformité quant à la Constitution belge. Elle a aussi à statuer sur tout ce qui est possibilité de conflits d’intérêts entre les institutions, donc entre les entités fédérées, notamment pour les répartitions de compétences. Elle peut aussi répondre aux questions préjudicielles qui touchent à des articles fondamentaux de la Constitution, comme l’article 10, sur le principe d’égalité, l’article 11 et l’article 24 de la Constitution, qui a trait à l’enseignement. Elle peut aussi vérifier les conformités des traductions de traités internationaux en droit belge, toujours par rapport à la Constitution. Les matières et les arrêts qu’elle rend, notamment aussi pour l’élaboration des lois ou la création de nouvelles propositions de lois, servent très souvent de référence pour les assemblées parlementaires. Cela nous aide beaucoup en tant que législateur.

Plusieurs avant vous se sont désistés (on évoque Jean-Luc Crucke et Philippe Goffin), qu’est-ce qui, vous, vous a motivé à relever ce défi?

En ce qui concerne le désistement des autres personnes, je n’ai eu connaissance que de celui de Jean-Luc Crucke. Il y avait, au sein du Mouvement réformateur, plusieurs personnes qui pouvaient également rentrer dans les conditions. Je me suis proposée au président du MR pour deux raisons. Premièrement, celle qui faisait, qu’à un moment donné, l’opportunité du désistement de Jean-Luc Crucke m’a fait prendre conscience que moi aussi je rentrais dans les conditions prescrites par la loi pour être nommées. Et deuxièmement, forte d’une longue expérience parlementaire et d’une longue présence au sein de la Chambre des représentants, je me suis dit que peut-être, à l’aube de mes 42 ans, je pouvais peut-être aussi avoir d’autres challenges à relever. C’était aussi une de mes principales aspirations, je l’avoue.

Était-ce une option à laquelle vous aviez déjà pensé?

C’est une institution pour laquelle j’ai évidemment beaucoup de respect, étant donné que j’ai déjà pu, comme je l’ai dit, travailler avec elle. C’est une Cour très prestigieuse et une fonction à haute responsabilité, autre que celle que j’ai maintenant mais quand même. Je serais très honorée d’y prendre part.

Quelle est votre expérience, en matière de droit?

En tant que parlementaire, nous sommes amenés à faire des propositions de lois, à avoir une certaine connaissance au niveau de l’aspect technique de celles-ci, en ce qui concerne leur conformité notamment au niveau de nos compétences dévolues aux entités. Les parlementaires amènent donc déjà un certain bagage. Les six juges, nommés par les parlements sont souvent des ex-parlementaires avec une certaine expérience. Je pense que ça a toujours son sens, spécialement pour la Cour constitutionnelle. L’expérience que nous avons aussi du terrain, de la pratique mais également de la proposition des textes de lois, nous donne – et je l’espère – des éléments enrichissants pour statuer sur les contentieux que nous aurons à traiter au niveau de la Cour constitutionnelle.

Votre candidature doit encore être soumise à un vote en juillet, pour une entrée en fonction en octobre, si tout va bien. Une formalité?

Je l’espère mais je n’ose pas l’affirmer. Vous savez, on est en politique et on a déjà connu tout. Personnellement, j’ai toujours essayé de travailler en loyauté et en bonne collégialité avec mes collègues. J’ai évidemment défendu mes points de vue et des points de vue qui sont propres à ma philosophie politique… Donc formalité, je ne sais pas mais j’espère recevoir le plus large soutien, puisque je dois obtenir les suffrages des deux tiers des membres de l’assemblée pour voir cette candidature aboutir.

Douze juges nommés à vie

La Cour constitutionnelle se compose de douze juges nommés à vie par le Roi. "Six juges appartiennent au groupe linguistique français, six au groupe linguistique néerlandais. Un des juges doit avoir une connaissance suffisante de l’allemand" , indique le site de la Haute juridiction. Dans chaque groupe, trois juges sont choisis sur base de leur expérience juridique (professeur de droit dans une université belge, magistrat à la Cour de cassation ou au Conseil d’État ou référendaire à la Cour constitutionnelle). Trois juges sont également nommés en raison d’une expérience de 5 ans au sein d’une assemblée parlementaire. Ce qui est le cas de Kattrin Jadin. Celle-ci devrait remplacer Jean-Paul Moerman, ancien député MR.

À noter que le salaire d’un juge oscille en moyenne entre 10000 et 12000€ bruts. Soit un peu plus qu’un magistrat de la Cour de cassation.