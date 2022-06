Une exposition pour appréhender les formes à la bibliothèque de Stavelot

L’univers de l’illustratrice verviétoise Anne Crahay s’expose à la bibliothèque de Stavelot. Un parcours a été imaginé pour les tout-petits, autour des formes géométriques. Intitulée « Petites formes et grandes histoires », cette exposition permet aux enfants de les appréhender. « Ils apprennent à les reconnaître mais l’idée, c’est surtout de voir ce qu’on peut créer avec les formes. Avec un carré et un triangle par exemple, on imagine une maison. On détourne les formes pour en faire d’autres choses », explique Christel Étienne, animatrice à la bibliothèque stavelotaine. Les dessins d’Anne Crahay, qui a déjà réalisé une trentaine d’ouvrages, sont notamment exposés. Les enfants manipulent aussi des objets, ils reconstituent des formes grâce à des aimants, dessinent ou encore écoutent des histoires. « On adapte les activités en fonction de l’âge, ça va plus loin que la simple utilisation des formes géométriques. »