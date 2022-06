"Cela se fera en présence de la famille et des amis d’André Wilkin (NDLR: décédé en 2019), explique Valérie Dohogne, responsable du syndicat d’initiative de Theux. Ce sera suivi d’un petit verre de l’amitié et d’une animation musicale, sur la place du Vinâve. Tout le monde est évidemment le bienvenu" . Les personnes ayant reçu une invitation pourront aussi profiter d’un transport en petit train loué pour l’occasion. "Cela fait deux ans que l’on repousse cette inauguration, avec le Covid, puis les inondations. On est donc très content de pouvoir l’organiser."

Un projet collectif

Pour rappel, un concours avait été organisé par la Commune de Theux pour trouver quelle serait l’œuvre qui aurait le privilège de trôner au centre du giratoire. "La thématique était la liberté , raconte l’échevin de la Culture et président du syndicat Alexandre Lodez (IFR). Cinq propositions nous étaient parvenues." Une commission avait alors été créée au centre culturel pour procéder à la sélection. "Et c’est l’œuvre d’André Wilkin qui a été choisie. À l’époque, il était encore parmi nous." La sculpture représente une cage à une face, coincée par deux oiseaux.

Un budget de 5000 € par Theux était alloué pour la mise en place de celle-ci. "Mais on a appris que l’œuvre était en fait en polyester et qu’elle ne pourrait donc pas être installée telle quelle, en plein air. On s’est renseigné pour la réaliser en laiton. On a reçu des prix oscillant de 15000 à 25000€" , poursuit Alexandre Lodez. Afin de pouvoir la fondre, plusieurs événements ont donc été imaginés pour récolter les sous nécessaires. "La Commune, qui avait dégagé 10000 €, s’est associée à l’Ordre du Chuffin, au centre culturel, le syndicat d’initiative et la famille d’André Wilkin." Un concert a eu lieu, une plaquette avec des espaces publicitaires a été élaborée et des cartes postales ont notamment été vendues. "Tout s’est fait dans un très bon esprit, Tout mis l’un dans l’autre, on a pu recueillir une dizaine de milliers d’euros".

C’est une fonderie de Nivelles qui s’est chargée de reproduire La Cage . "On est allé la chercher il y a deux mois et demi. Et elle sortira enfin de l’ombre ce samedi" , conclut l’échevin. Un bel hommage a celui qui a toujours porté Theux dans son cœur.