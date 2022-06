Une belle édition pour l’«Arti’Fawes»

Les artistes ont exposé leurs œuvres et les ventes ont été nombreuses. " Ils étaient une trentaine. Certains ont tout vendu. On a aussi vendu les principales pièces donc on est très heureux. Derrière cette exposition-vente d’œuvres d’art, l’idée c’est à la fois de soutenir notre ASBL mais aussi les artistes.C’est une belle activité socioculturelle qu’on veut garder. "

Les artistes étaient également satisfaits de l’événement.Le sculpteur theutois Hiram présentait par exemple deux recueils de poésie qu’il a réalisés en collaboration avec Robert Alonzi, chargé des illustrations. " Ce sont des poésies que j’ai écrites suite à la crise sanitaire ", précise Hiram. Déjà présent l’an passé, c’était essentiel pour lui d’être là pour cette édition 2022. " C’est important pour moi de m’inscrire dans cette démarche caritative et d’aider le Domaine des Fawes.On a fait des très bonnes ventes, c’est une bonne chose ."

Même son de cloche du côté des visiteurs. Les retours étaient tous positifs. Damien, par exemple, est passé devant le Domaine lors d’une balade à vélo dimanche et ne regrette pas de s’être arrêté. "I l y a pas mal d’artistes que je connaissais déjà, comme Robert Alonzi ou Éric Hagelstein, mais j’en ai découvert d’autres.Il y a de très belles choses qui sont exposées. C’est très sympa comme événement ."

Cette deuxième édition de l’"Arti’Fawes" est donc bel et bien un succès et les visiteurs et artistes devraient se retrouver l’an prochain.