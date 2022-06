7000 euros récoltés par le service club Inner Wheel, pour lutter contre le cancer du sein

Un chèque d’un montant de 7000 euros a été remis à l’association Ladies Against Cancer ce vendredi 10 juin. Une somme qui sera directement injectée dans la recherche contre le cancer du sein. Inner Wheel Les Fagnes, un service club regroupant des femmes de la région de Spa-Stavelot-Malmedy, s’est chargé de remettre le chèque par l’intermédiaire de sa présidente sortante, Danièle Leroy. En effet, la soirée était aussi consacrée à la passation de pouvoir entre la présidente sortante et la nouvelle présidente, Jacqueline Adam. Étant l’une des membres fondatrice, le choix semblait presque évident: "Après 18 ans, il est grand temps pour moi d’assumer la fonction de présidente", a-t-elle lancé.