Que de monde à la brocante de Heusy!

La brocante de Heusy a fait son retour ce dimanche. Et avec une météo pour le moins splendide, de nombreuses personnes ont fait le déplacement pour flâner et tenter de chiner l’un ou l’autre objet ou vêtement.Plusieurs centaines d’exposants et milliers de visiteurs sont venus jusqu’au village heusytois. Et il y en avait, comme de coutume, pour tous les goûts avec des jouets en tous genres, des petits meubles, des livres, des bijoux, des articles pour enfants,… De plus, les organisateurs ont placé plusieurs points de petite restauration, permettant ainsi d’hydrater les passants comme il se doit avec une ambiance musicale.