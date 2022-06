Au 1er étage de son infrastructure flambant neuve, c’est un espace d’art moderne qui a pris place et qui attend les artistes. Vous avez envie d’exposer vos dessins, vos toiles, vos photos ou autre création artistique? N’hésitez pas, l’espace artistique des Ploquettes est disponible. "Au menu: une vingtaine de cimaises, plusieurs vitrines, une ouverture 7 jours sur 7. Tout est prêt pour y accueillir les œuvres dans un endroit chaleureux et lumineux" , indique la Maison du tourisme par voie de communiqué.

Pour recevoir toutes les infos pour exposer, il suffit de former le 087 78 79 99 ou de prendre contact via info@paysdevesdre.be

Une expo jusqu’au 19 juin 2022

En ce moment, et jusqu’au 19 juin 2022, une expo baptisée "Le tourisme à travers le temps à Verviers" est accessible à l’espace d’art. "Photos et reproductions, souvenirs vintages, anciennes brochures, vitrine "jumelages",… Les nostalgiques seront plus que séduits par cette expo verviétoise" , précise la Maison du tourisme.