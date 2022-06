Escapale sort un kit de voyage en famille dédié à Spa

Pour rappel, les kits Escapale invitent les enfants à endosser le rôle de guide face à leurs parents. De quoi rendre le voyage encore plus passionnant. "Le kit de voyage comprend un guide rempli d’informations courtes et faciles à lire, des photos faites par Cindy et Laurent lors de leurs expéditions, une carte ultra-pratique avec plusieurs itinéraires à suivre pour ne rien manquer de la ville à visiter, et même un jeu pour tester les connaissances de chacun" , précise Escapale. Bloc-notes et crayons sont également fournis.

L’édition spadoise est d’ores et déjà disponible à l’office du tourisme de Spa. L’ensemble des points de vente se retrouvent aussi sur le www.escapale.com .