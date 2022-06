Les ennuis ont commencé lorsqu’il est tombé amoureux d’une dame.

Il a découvert que cette dernière se prostituait.

Jaloux, il aurait voulu la suivre dans le milieu festif.

Selon l’homme, il aurait commencé à consommer des stupéfiants au contact de cette dame pour tenir le coup. "Il consommait déjà bien avant de me rencontrer", a déclaré cette dernière. "Ce n’est pas moi qui lui ai fait découvrir."

C’est alors qu’il a été emporté dans un engrenage qui lui a valu les pires ennuis.

Il se trouve aujourd’hui poursuivi pour avoir détenu des stupéfiants aux côtés de personnes originaires de Geer, Oreye, mais aussi Waremme qui, elles, vendaient de la cocaïne et du cannabis. "Il allait dans Hannut avec des boîtes de Frisk remplies de drogue", a déclaré cette prévenue.

Une déclaration démentie par l’ancien policier qui nie avoir vendu de la drogue.

L’homme a admis avoir commis de la détention.

Selon le parquet, les faits auraient été commis entre novembre 2017 et mai 2019 dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

Au moins une personne qui a bénéficié de la drogue était mineure d’âge.

À la fin de la relation avec cette dame, les scènes de harcèlement et de dégradations se sont multipliées.

L’ancien policier a déposé pas moins de sept plaintes à l’encontre de son ancienne compagne.

Il est soupçonné d’avoir porté des coups à la dame, ce qu’il a démenti.

Me Dominique André l’avocat du policier a plaidé l’acquittement pour le trafic et les coups et la suspension du prononcé pour la détention de stupéfiants.

Le tribunal rendra sa décision à la fin du mois de juin.