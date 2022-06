Deux policiers liégeois poursuivis dans le cadre de la vente d'une arme à feu

Le policier a décidé de se séparer de l’arme. "Ma future ex m’a dit qu’elle n’aimait pas les armes. J’étais depuis 16 ans à la police. Un collègue m’a dit qu’il était intéressé." Mais l’homme était pressé de se débarrasser de l’arme. "Je ne comptais pas la jeter dans la Meuse. Je voulais rassurer Madame." Il s’est donc renseigné au sein de son commissariat et un collègue lui a déclaré qu’il était intéressé. "J’ai décidé de l’amener au commissariat. Je voulais qu’elle quitte la maison." Il a estimé que le commissariat était l’endroit le plus sécurisé pour apporter l’arme, mais selon le parquet, il aurait dû la déposer dans une armurerie le temps que les papiers soient mis en ordre par l’acheteur. "L’acheteur potentiel et celui qui l’a acheté par la suite sont moniteurs de tirs. Je ne me suis pas dit qu’il y aurait un soucis. J’ai demandé si l’arme avait été régularisée et l’acheteur m’a dit qu’il avait fait le nécessaire. Je ne me suis pas inquiété." En réalité, entre le dépôt de l’arme et sa régularisation effective, plusieurs mois ce seraient écoulés. "Légalement si on suit la procédure à la lettre, ce n’est pas ce qui est prescrit, mais j’ai fait ce qui me semblait le plus simple. Je pensais qu’il avait régularisé la procédure."

Un autre policier achète l’arme pour 400 euros

Le premier acheteur potentiel s’est finalement désisté et c’est un second policier qui l’a achetée pour environ 400 euros. Ce policier est également poursuivi. "Je suis arrivé dans l’affaire pratiquement deux ans plus tard" , a indiqué ce second policier. " Quand j’ai voulu régulariser l’arme, l’endroit où je devais me rendre pour le faire avait déménagé. Puis j’ai repris l’arme chez moi et je me suis dit que j’allais régulariser la situation pendant mon congé. On m’a ensuite signalé qu’à cause du Covid, il fallait régulariser par Internet."

Lors de la séparation houleuse du premier policier, il a été entendu par le service interne et c’est dans ce cadre qu’il a admis qu’il n’avait plus en sa possession son arme à feu personnelle. C’est ainsi que les autorités se sont intéressées à l’acheteur.

"J’ai fait l’erreur de la reprendre", a admis ce policier. "J’ai un coffre à la maison. C’est une infraction. J’en suis désolé. J’ai fait une erreur. J’ai pris conscience que mon erreur administrative risquait d’entacher ma carrière, j’ai eu peur. Nous avons contact tous les jours avec des armes. Mais c’est vrai que je n’aurais pas dû me permettre de négliger le côté administratif, mais moi c’est mon outil de travail. Une arme avec moi, elle n’est pas dangereuse."

Les avocats de la défense, MeVanden Eyden et Roumans ont plaidé la suspension du prononcé pour leurs clients. Le tribunal rendra sa décision fin juin.