Succès pour la fête italienne de la Casa Nostra à Verviers

Cette édition était également spéciale "car elle mettait à l’honneur un homme qui a présidé de manière exceptionnelle l’association depuis pas moins de 32 ans, un homme qu’il sera difficile à succéder, tant il a rempli sa fonction avec succès et passion. Il s’agit bien entendu de Giorgio Campioli que nous célébrions hier soir qui a passé le flambeau de la présidence depuis peu".

Quelle plus belle manière de fêter la fête nationale italienne que "de se rassembler autour d’un repas entre amis belges (amoureux de l’Italie) et italiens!"

Après avoir entonné l’hymne national italien tous ensemble et avoir fredonné les airs entraînants de Bella Ciao et Marina, "nous avons pu déguster un buffet froid aux saveurs de l’Italie et boire des vins de la grande botte".

Une soirée rehaussée par la présence d’un duo de chanteurs, le Verviétois Tony Castellana et Roberto Debruyne qui " nous a véritablement fait vibrer au son de la chanson italienne et qui a assuré une ambiance du tonnerre aussi bien dans la salle que sur la piste de danse. Tout le monde a chanté, dansé, mangé, ri, fait de nouvelles rencontres… Toute l’équipe de la Casa Nostra s’est démenée pour offrir à tous une soirée inoubliable, et ce fut un succès!"

Vivement l’année prochaine, se réjouit l’association et l’ensemble de ses membres.

Prochaines activités

Et l’ASBL de rappeler ses prochaines activités de la rentrée, soit "des ateliers de cuisine italienne animés par le maestro pizzaïolo Sergio Polinotti dans les cuisine professionnelle de l’IFAPME de Verviers et nos cours d’italien (3 niveaux et un e table de conversation)".

Infos: www.casanostraverviers.org