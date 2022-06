Amitié et gastronomie au programme du village des confréries de Verviers (photos)

"C’est un événement qu’on a voulu mettre en œuvre pour valoriser la culture et le patrimoine verviétois et de la province , indique l’échevin de l’Animation Antoine Lukoki (PS). Il y a une vraie richesse et on y retrouve de tout. On peut vraiment être fier et c’est cette identité que l’on veut transmettre ici". À terme, cette initiative pourrait bien perdurer, en même temps que le carnaval de Verviers. "Réunir ces deux folklores est une occasion parfaite" , estime-t-il.

Du côté des confréries, on ne peut que valider ce projet. Toutes étaient d’ailleurs ravies d’être présentes. "C’est notre première activité depuis le Covid. On est vraiment heureux d’être là" , confie la confrérie des Magneûs d’Makèye de la Gleize.

À quand la relève?

Au gré des stands et des interlocuteurs, une crainte commune émane: quel sera l’avenir des confréries? "Avec la crise sanitaire, certains ont perdu des membres. D’autres sont découragés et ont du mal à redémarrer , explique Freddy Lambrette. L’avenir des confréries me semble compliqué. Il est impératif de soutenir ce patrimoine. Il va sans doute falloir que l’on revoie certaines choses, tout en gardant cette amitié. Cet esprit doit perdurer" .

Éric Petitbois, président dès Coyeûs di Magnêye (Magnée), évoque les mêmes incertitudes. "Si on n’a pas de relève, on va perdre une partie du patrimoine, des traditions , lance-t-il. Une confrérie rassemble des gens autour d’un même objectif. Il y a aussi cette idée de rencontre avec l’autre, de fraternité. C’est aussi un investissement en temps important, bien sûr. Pour ma part, je suis né avec la Fête du fruit. J’ai toujours été là-dedans et je ne peux pas imaginer lâcher cela" .

En tout cas, ce village aura réussi sa mission: transmettre l’amour du bon.