Vers une fusion des maisons de police, pour plus de présence sur le terrain

Un moment d’autant plus difficile pour le chef de corps étant donné que ses parents, vivant à Pepinster, étaient eux aussi menacés par les flots. "Mais la gestion de crise, c’est notre métier. Nous sommes formés à ça, à l’adrénaline.Ce fut une entrée en matière brutale mais qui m’a aussi permis de nouer des liens avec les bourgmestres."

De cette catastrophe est alors née une task force "reconstruction". Celle-ci s’est penchée sur le cas de la maison de police de Hodimont, qui n’était plus utilisable suite aux inondations et pour laquelle un nouveau lieu n’a pas encore été trouvé. "Sur Verviers, la maison de police de Hodimont et celle du centre travaillent sur le même bassin commercial , poursuit Alain Barbier. Il nous paraît logique d’unir les forces. Cela permet de faire de petites réductions d’échelle en termes de personnel d’appui, de véhicules mais aussi d’être plus cohérent sur la présence sur le terrain." La même réflexion est menée pour la maison de police d’Ensival et de Mangombroux. "Dès septembre, on projette donc l’unification du personnel de ces maisons de police sous la responsabilité d’un commissaire, pour avoir une unité de commandement et d’action" . Le chef de corps insiste, pour le citoyen, cela ne change rien. "Tant qu’on n’a pas trouvé de l’immobilier qui permet de loger Hodimont et Centre ensemble, les infrastructures resteront identiques." Plusieurs visites ont déjà été réalisées, sans résultat. "On cherche toujours."

Plus de contact avec le citoyen

La fin de la crise sanitaire a permis aux agents de reprendre leurs actions habituelles, telles que les opérations "rentrées paisibles". "Celles-ci reprendront de plus belle dès le mois d’août" . La présence des policiers dans les quartiers s’est aussi accentuée. "On veille à ce qu’il y ait plus d’interactions policiers-citoyens , note-t-il. On proposera aussi un accueil sur rendez-vous pour les plaintes dès la fin de l’année.Et on va passer par un flux digital pour diminuer le délai pour les domiciliations." Cette proximité se manifestera aussi au sein des établissements scolaires, pour aborder des sujets tels que le harcèlement, le cyberharcèlement ou la sécurité routière. Les contrôles routiers, stupéfiants ainsi que des ASBL et de l’horeca ont également redémarré. "Une quinzaine a été réalisée ces derniers mois , précise le chef de corps. Des policiers ont aussi été formés à mener des perquisitions plus difficiles."

À son arrivée, Alain Barbier avait fait part de son souhait d’aller à la rencontre de tous ses agents. "La campagne d’entretiens individuels est terminée. En un an, je les connais tous. Toutes les idées qu’on va d’ailleurs mettre en place émanent de ces échanges avec les policiers." Enfin, le bien-être de ceux-ci reste important. "Un suivi est par exemple désormais proposé à chaque agent après une rébellion, même s’il n’est pas blessé" .